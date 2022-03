Russische Anwälte fordern, dass Brittney Griner «fair behandelt wird»

Basketballerin Brittney Griner : Russen-Anwälte fordern für inhaftierte Olympiasiegerin «faire Behandlung»

Die US-amerikanische Brittney Griner sitzt noch bis Mitte Mai in Haft in Russland. Nun durfte die 31-Jährige erstmals mit US-Abgeordneten reden.

Die US-amerikanische Basketballerin Brittney Griner sitzt sicher noch bis Mitte Mai in Russland in Haft.

Die US-Regierung hat Kontakt zu der in Moskau inhaftierten zweimaligen Basketball-Olympiasiegerin Brittney Griner aufnehmen können. Es sei am Mittwoch konsularischer Zugang zu Griner gewährt worden, sagte der Sprecher des US-Aussenministeriums, Ned Price. «Der Konsularbeamte, der Brittney Griner besucht hat, konnte sich vergewissern, dass es ihr so gut geht, wie man es unter diesen sehr schwierigen Umständen erwarten kann.»

Zugang zu Griner war verwehrt worden

Das US-Aussenministerium hatte schon länger auf eine konsularische Betreuung gedrängt. In der vergangenen Woche hiess es noch, der Zugang zu Griner sei der US-Regierung verwehrt worden. Griner sitzt nach ihrer Festnahme wegen mutmasslichen Drogenbesitzes am Moskauer Flughafen in Untersuchungshaft. Ein Gericht im Gebiet Moskau in der Stadt Chimki hatte den Arrest bis zum 19. Mai verlängert.