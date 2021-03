Ein angeblich geleaktes Video soll die Eishockeybahn in einer Antonow An-124 zeigen.

Angeblich will Wladimir Putin höchstpersönlich an einem Spiel über den Wolken teilnehmen.

Die russische Armee liess an Bord einer Antonov An-124 ein komplettes Eisfeld einrichten.

Denn wie weiter bekannt wurde, soll die auf der Militärbasis Migalovo nördlich von Moskau mit dem Eisfeld aufgerüstete Antonov AN-124 – mit knapp 70 Metern Länge eines der grössten Flugzeuge der Welt – am 1. Juni zu einem Demonstrationsmatch abheben, das es in sich hat. Denn dabei wollen angeblich auch Wladimir Putin (69) und sein Verteidigungsminister Sergei Schoigu (66) in die Schlittschuhe schlüpfen und übers Eis flitzen.