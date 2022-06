Ukraine-Krieg : Russische Artilleriestärke reicht nicht für die Einnahme von Sjewjerodonezk

Militärexperten sind sich sicher, dass Russlands Überlegenheit bei der Artilleriebewaffnung nicht für eine Einnahme der umkämpften Stadt Sjewjerodonezk im Osten der Ukraine ausreicht.

«Russlands konzentrierte Artilleriekapazität gepaart mit wohl geschwächten Infanterieeinheiten bleibt unzureichend, um russische Fortschritte in Sjewjerodonezk zu erzielen», heisst es in der jüngsten Analyse des Institute for the Study of the War (ISW) vom Sonntagabend. Russische Truppen kämpften zwar weiter um die Kontrolle der Stadt, hätten am Sonntag aber wenig Fortschritte gemacht.