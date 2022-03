Ukraine-Krieg - Russische Bomben zerstören Kinderspital in Mariupol

Dutzende in Massengrab begraben

Unter anhaltender russischer Bombardierung sind in der belagerten Hafenstadt Mariupol in aller Eile Dutzende Tote in einem Massengrab beerdigt worden. Auf einem der alten Friedhöfe im Herzen der Stadt wurde ein tiefer, etwa 25 Meter langer Graben ausgehoben. Mitarbeiter des städtischen Sozialdiensts brachten am Mittwoch 30 in Teppiche oder Säcke eingewickelte Leichen, am Dienstag waren es 40 gewesen. Auch andere Mitarbeiter der Stadt brachten Leichen an den Ort, so dass die Gesamtzahl der Bestatteten in dem Grab nicht mehr klar war.