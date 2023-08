Berner Botschaftsviertel: Studenten zählen russische Autos 

Anwohnende, die sich am Verkehrsaufkommen stören, haben eine Verkehrszählung im Viertel veranlasst. Ergebnis: Weit über die Hälfte der Fahrzeuge kann der russischen Botschaft zugeordnet werden.

Für all die russischen Fahrzeuge reicht der Platz auf dem Botschaftsgelände nicht aus.

Von offizieller Seite will sich niemand zu den verdächtigen Fahrzeugen äussern.

Anwohnende der russischen Botschaft in Bern haben im Quartier eine Verkehrszählung durchführen lassen.

Im Berner Diplomatenviertel herrscht seit geraumer Zeit dicke Luft: Quartierbewohnende stören sich vor allem am hohen Verkehrsaufkommen bei der russischen Botschaft sowie am Fahrstil von deren Personal. Im letzten November hatten sie sich beim Aussendepartement wegen der «rücksichtslosen Fahrweise» der Russinnen und Russen beschwert. Für Unmut sorgen auch die vielen Kameras und elektrischen Installationen. Die Anwohnenden fühlen sich überwacht.

Die Kapo Bern will «aus polizeitaktischen Gründen» zwar nicht verraten, welche Funktion diese Geräte genau erfüllen sollen. Jedoch würden die Persönlichkeits- und Datenschutzrechte gewahrt und es handle sich um «keine Abhöranlagen». Weiter habe sich die Fahrweise der Russinnen und Russen tendenziell verbessert.

Autos ohne Diplomaten-Kennzeichen

Dabei fielen den Beobachtenden auch Fahrzeuge ohne Diplomaten-Kennzeichen auf, die bei der Botschaft regelmässig ein- und ausfahren. «Mindestens ein Dutzend Fahrzeuge verkehren ohne CD-Registrierung», sagte ein Sprecher zur «Berner Zeitung» . Darunter seien auch Personentransporter mit abgedunkelten Scheiben, wie ein weiterer Sprecher gegenüber 20 Minuten ergänzt. Die Anwohnenden gehen davon aus, dass es sich dabei auch um einen Teil der rund 70 russischen Spione handelt , die sich laut Nachrichtendienst auch in Bern tummeln sollen.

Studis legen sich auf die Lauer

Für die Verkehrszählung wurden auch Studierende verpflichtet. «Wir wollten mit quartierunabhängigen Leuten arbeiten, die hier einen diskreten Auftritt haben und sich selbst nicht gefährden», sagt der Sprecher zu 20 Minuten. Auch die Mitglieder der Gruppe selbst wollen anonym bleiben: wegen des «menschenverachtenden Umgangs Russlands mit der freien Meinungsäusserung», so der Anwohner.

Im Quartier sind regelmässig russische Fahrzeuge entlang der Zufahrtsstrassen parkiert, weil es auf dem Botschaftsgelände zu wenig Platz hat. Sogar die Blauen Zonen von Willadingweg und Brunnadernrains würden die Russinnen und Russen mittlerweile in Beschlag nehmen, so der Sprecher. Dass die Stadt zusätzliche Parkbewilligungen an Russland vergebe, sei nicht nachvollziehbar.