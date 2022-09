Krieg in der Ukraine: Russische Deserteure abzulehnen, sei «Bruch von Völkerrecht»

300’000 Reservisten sollen in die russische Armee eingezogen werden. Dies verkündete Russlands Präsident Wladimir Putin vor einer Woche. Damit ebnet der Kremlchef den Weg für eine weitere Eskalation des Kriegs in der Ukraine. Doch der Widerstand ist gross: Es kommt zu Protesten in Russland selbst, andere verlassen in Scharen das Land - und versuchen als politische Flüchtlinge in anderen Ländern Asyl zu bekommen.