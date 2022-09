Ukraine-Krieg: «Russische Elite will keinen Atomschlag, es gibt schlicht zu wenig Bunker»

Wie sehen Sie den Kriegsverlauf für die kommenden Wochen?

Wie kam es soweit?

Neben den Waffenlieferungen aus dem Westen hat die Ukraine einen grossen Vorteil: Selenski mischt sich nicht in die Entscheidungen seiner Armeeführung ein. Putin hingegen will mittlerweile alle wichtigen Entscheidungen absegnen. Während also Profis die ukrainische Armee führen, zeigt sich zunehmend, dass Putins Kriegsführung stümperhaft ist.

Wie weit könnte der ukrainische Vorstoss gehen?

Das kommt auf die Entscheidungen Moskaus an. Die Angriffe der Ukraine konzentrieren sich derzeit auf den Nordosten. Doch Cherson im Südosten können die Russen nicht einfach aufgeben, sonst steht die ukrainische Armee bald wieder auf der Krim. Gleichzeitig will Russland die, wegen des Zugangs zum Asowschen Meer strategisch wichtige Stadt Mariupol, um jeden Preis halten. Donezk ist symbolisch wichtig. Die Armeeführung wird jetzt entscheiden müssen, wo sie ihre Verteidigung konzentriert.

Kann der Westen das Momentum nutzen?

Russland spielt auf Zeit. Der Winter wird den ukrainischen Streitkräften zu schaffen machen. Russland bombardiert gezielt zivile Infrastruktur, was die Ukrainer zur Unterstützung der Bevölkerung zwingt und sie verlangsamt. Den Winter will Russland nutzen, um sich neu zu formieren und weitere Kämpfer zu rekrutieren.

Wie gut gelingt das?

Schlecht. Das zeigt sich daran, dass die Wagner-Gruppe jetzt in Gefängnissen rekrutiert. Die «militärische Spezialoperation» Russlands wird zwar von der grossen Mehrheit der Bevölkerung unterstützt, doch die Lust, selber an den Kriegshandlungen teilzunehmen, ist klein.

Wie wahrscheinlich ist der Einsatz von Massenvernichtungs- oder Atomwaffen?

Putin hat viel Macht, doch er ist kein allmächtiger Diktator. Einem Atomwaffeneinsatz müssten die russischen Eliten zustimmen. Das werden sie nicht tun, da es schlicht zu wenig Platz hat in den Atomschutzbunkern. Theoretisch ist der Einsatz taktischer Atomwaffen zur Abschreckung über unbewohntem Gebiet oder ungenutzten Gewässern möglich. Es ist jedoch äusserst fraglich, ob sich die Ukraine davon abschrecken lassen würde. Ein Atomschlag auf bewohntes Gebiet käme einer völligen, unkontrollierten Eskalation dieses Kriegs gleich. Das will Putin nicht. Massenvernichtungswaffen, wie die Vakuumbombe, hat er ja mutmasslich schon eingesetzt. Doch sie sind extrem teuer und es ist fraglich, ob die russische Armee davon überhaupt noch welche besitzt.

Sind Friedensverhandlungen keine Option?

Die Lage für Moskau spitzt sich zu und man wird an allen möglichen Optionen arbeiten. Doch Putin will keinen Frieden. Er will eine Atempause, um seine Streitkräfte neu zu organisieren. Und um das zu erreichen, hat er in diesem Krieg schon mehrfach «Friedensverhandlungen» zugestimmt.