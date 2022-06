Kremlchef soll krank sein : Russische Geheimdienstquelle ist sich sicher – «Putin wird bald erblinden»

Laut eines Agenten soll es Putin immer schlechter sehen. Er weigere sich jedoch, eine Brille zu tragen. Auch vonseiten der Ukraine gibt es Berichte, laut denen Putin an mehreren schweren Krankheiten leidet.

Er enthüllte zudem: «Man sagt uns, er leide unter Kopfschmerzen, und wenn er im Fernsehen auftritt, braucht er Zettel, auf denen alles in grossen Buchstaben geschrieben ist, um zu lesen, was er sagen will.» Seine Sehkraft habe sich sehr stark verschlechtert. «Die Buchstaben sind so gross, dass auf eine Seite nur ein paar Sätze passen», so der Informant. «Und seine Gliedmassen zittern jetzt auch unkontrolliert.» In der vergangenen Woche sah man Putin im Fernsehen seltsame Bewegungen machen, und es wurde in verschiedenen Medien berichtet, dass er neben Krebs auch an Parkinson und MS leide. Der ukrainische Spionagechef Kyrylo Budanow sagte: «Er hat mehrere schwere Krankheiten, eine davon ist Krebs.»