Geheimdienstkreise : Ukraine macht mit US-Infos Jagd auf russische Generäle

Laut einem Bericht, der der «New York Times» vorliegt, sollen die USA die «mobilen Hauptquartiere der russischen Armee» ausfindig gemacht und die Informationen mit den ukrainischen Streitkräften geteilt haben.

Die von den USA an die ukrainische Armee gelieferten Geheimdienstinformationen haben einem US-Medienbericht zufolge zur Tötung mehrerer russischer Generäle beigetragen. Die «New York Times» berichtete am Mittwoch unter Berufung auf Geheimdienstkreise, dass die USA insbesondere die Standorte der «mobilen Hauptquartiere der russischen Armee» ausfindig machen und die Informationen mit den ukrainischen Streitkräften teilen. So konnten die Ukrainer die Kommandostände demnach mit Artillerie angreifen.