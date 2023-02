Russische Journalistin: Marina Owsjannikowa – Protest hat ihre Familie zerrüttet

Marina Owsjannikowa : Russische Journalistin – «Protest im TV hat meine Familie zerrüttet»

Wegen ihrer Antikriegsbotschaft im russischen TV drohten der Fernsehmoderatorin Marina Owsjannikowa mehrere Jahre Haft. In einem Interview hat sie über ihre Flucht aus Russland gesprochen.

1 / 2 Marina Owsjannikowa bei ihrer Anhörung im August des vergangenen Jahres. (Archivbild) IMAGO/SNA Diese nutzte sie für einen weiteren Protest, daraufhin wurde sie unter Hausarrest gestellt. (Archivbild) IMAGO/SNA

Darum gehts Die russische Journalistin Marina Owsjannikowa spricht in einem «Spiegel»-Interview über ihre Flucht aus Moskau.

Ihre eigene Mutter und ihr Sohn stellten sich gegen die 44-Jährige.

Die Flucht habe sie viel gekostet.

Die durch ihren Live-Protest gegen den Militäreinsatz in der Ukraine bekannt gewordene Fernsehjournalistin Marina Owsjannikowa stand in Russland unter Hausarrest. Doch kurz vor ihrem Prozess ist sie aus dem Land geflohen, weil ihr bei einer Verurteilung bis zu zehn Jahren Haft drohten. Im August nutzte sie eine gerichtliche Anhörung zu einem weiteren Protest. Sie erschien im Gerichtssaal mit einem Poster, auf dem stand: «Lasst die ermordeten Kinder zu euch in der Nacht in euren Träumen kommen.»

Zwischenzeitlich hielt sie sich danach in Deutschland auf, wo sie für die Zeitung «Die Welt» arbeitete. Im Juli kehrte Owsjannikowa nach Russland zurück, wo sie ihre Kritik an der russischen Offensive in der Ukraine fortsetzte. Diesen Schritt hatte sie in einem Interview mit der Nachrichtenagentur AFP als «russisches Roulette» bezeichnet: «Wenn sie diese Entscheidung treffen, werden sie mich innerhalb eines Tages festnehmen, es wird nur ein paar Sekunden dauern», sagte sie.

In der Nacht geflohen

In einem Interview äusserte sie sich nun erstmals zu ihrer Flucht aus Russland und den vorausgegangenen Protestaktionen. In Heimatland mittlerweile als Staatsfeindin bezeichnet, beschreibt die russische Fernsehmoderatorin die Reise als «anstrengend». Gemeinsam mit ihrer Tochter und einem Helfer seien sie in der Nacht geflohen. «Viele Russen gehen auf ihre Datschen, essen Schaschlik und trinken Wodka», zitiert sie der «Spiegel».

Mit einer speziellen Schere habe sie die Fussfessel aufgetrennt, anschliessend seien sie zu Fuss durch Wälder und Felder gewandert und haben eine grüne Grenze in ein Nachbarland überquert, welches sie aber aus Sicherheitsgründen nicht nennen wolle. Erst zwei Tage nach ihrer Flucht habe der Kreml eine Fahndung nach Owsjannikowa eingeleitet.

Der Protest, der ihr zum Verhängnis wurde. «Stoppt den Krieg. Glaubt der Propaganda nicht. Hier werdet ihr belogen.» IMAGO/Italy Photo Press

Obwohl sie ein bequemes Leben in Russland geführt hätte, habe sie nicht länger Putins Propagandamaschine zusehen und den Kopf in den Sand stecken können, sagt Owsjannikowa. Dies hat sie unter anderem die Beziehung zu ihrem eigenen Sohn gekostet. Er habe den Kontakt zu ihr abgebrochen, weil er sie als Verräterin an seiner Familie bezeichne und sich seinem Vater, der Putin treu sei, angeschlossen habe. Auch ihre Mutter nenne sie eine Verbrecherin.

Der Preis, den sie für ihre Flucht bezahle, sei hoch, zitiert sie der «Spiegel» weiter. «Ich habe meine Familie, meinen Sohn und meinen ganzen Besitz verloren». Nun soll sie ihre ganze Geschichte in einer Autobiografie verarbeiten.