Stop the Wagons : Russische Kriegsgegner legen die eigenen Schienennetze lahm

Erneut haben militante Kriegsgegner in Russland ein Gleis zerstört, auf dem die Armee Nachschub an die Front transportiert. Die unbekannten Aktivisten haben schon mehrere Male zugeschlagen – und riskieren ihr Leben.

Erneut haben russische Aktivisten eine Bahnlinie sabotiert: Auf dem Abschnitt in der Nähe der Grenze zu Belarus wird Kriegsmaterial an die Front transportiert.

Russische Kriegsgegner haben nach Einschätzung britischer Geheimdienste in den vergangenen Monaten wiederholt das Schienennetz im eigenen Land sabotiert. Die Beschädigung einer Bahnstrecke nahe des Dorfes Nowosybkow unweit der russisch-belarussischen Grenze Anfang dieser Woche sei bereits der sechste Akt seit Juni gewesen, zu dem sich eine russische Anti-Kriegs-Gruppe namens Stop the Wagons (STW) bekannt habe, hiess es am Mittwoch im täglichen Kurzbericht des britischen Verteidigungsministeriums. Die Aktionen seien Teil eines grösseren Trends zu vermehrten Angriffen auf die Schienennetze in Russland und Belarus.