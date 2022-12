EU-Gipfel : Russische Lobbyisten in Brüssel? EU streitet über neue Sanktionen

Monatelang bestritt die EU vehement, dass ihre Russland-Sanktionen einen Einfluss auf die Ausfuhr von Nahrungs- und Düngemitteln in Entwicklungs- und Schwellenländer haben. Beim EU-Gipfel in Brüssel kam es deswegen nun zu einem Streit.

«Wir fordern, die Sanktionen zu verschärfen»

«Aktuelle Gesetzeslage trägt zu Kritik bei»

Länder wie Deutschland sehen hingegen eindeutige Hinweise darauf, dass die Russland-Sanktionen Nahrungs- und Düngemittelexporte einschränken könnten. So heisst es in einem im Kreis der EU-Staaten verteilten Argumentationspapier, die Niederlande hätten etliche Fälle registriert, in denen mangels geeigneter Rechtsgrundlage notwendige Ausnahmegenehmigungen für den Handel nicht erteilt werden konnten. Man sei der Auffassung, dass die aktuelle Gesetzeslage zur Kritik beitrage, dass Sanktionen den Handel beeinträchtigten. Als Hinweis darauf wird auch gesehen, dass die EU zuletzt bei mehreren internationalen Gipfeltreffen Kritik an ihren Sanktionen hinnehmen musste – so zuletzt auch beim Gipfel der EU-Staaten mit dem Verband südostasiatischer Nationen (Asean) am Mittwoch.