Wegen Teilmobilmachung : Russische Männer verlassen fluchtartig das Land – Kreml beklagt Hysterie

Flucht vor der Teilmobilmachung: Stau an der Grenze zwischen Georgien und Russland am 21. September 2022.

Nach Beginn einer Teilmobilmachung in Russland fliehen Männer im wehrfähigen Alter in Scharen ins Ausland, um sich vor einem drohenden Einsatz im Ukraine-Krieg in Sicherheit zu bringen. Russlands Präsident Wladimir Putin hat mit seiner Anordnung am Mittwoch, nach militärischen Rückschlägen 300'000 Reservisten zu mobilisieren, in vielen Familien Panik ausgelöst.