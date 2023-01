Kritik an Kosaken-Chor: «Diese russische Militär-Symbolik ist jetzt unangebracht»

Am 24. Januar tritt der Männerchor in Zürich auf.

Der ausschliesslich aus Opernsolisten bestehende Männerchor «Bolschoi Don Kosaken» gastiert in der Schweiz. Dass am 24. Januar eine Aufführung in der Zürcher Kirche Oberstrass geplant ist, stösst nun jedoch auf Kritik, wie «ZüriToday» berichtet: «Der Chor setzt auf Symbolik, wie russische Militär-Uniformen. Vor dem Hintergrund der russischen Aggression im Krieg gegen die Ukraine finde ich das jetzt unangebracht», sagt Olena, die ukrainische Wurzeln hat und seit 20 Jahren in der Schweiz lebt. Aufgrund der russisch geprägten Ideologie habe sie sich bei der Reformierten Kirche Zürich gemeldet, in deren Räumlichkeiten das Konzert stattfinde, so Olena.