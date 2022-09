Risch (ZG): Russische Mitarbeiterin soll in Flüchtlingsunterkunft Propaganda verbreiten 

Im ehemaligen Hotel Waldheim in Risch sind ukrainische Geflüchtete untergebracht.

Eine Kantonsmitarbeiterin, die in einer Geflüchtetenunterkunft Kinder betreut soll Propaganda verbreiten.

Ukrainische Geflüchtete, die in Risch untergebracht sind, möchten, dass einer Mitarbeiterin des Kanton Zug gekündigt wird. Gemeint ist damit Anastasija T. Die russische Staatsangehörige wohnt seit über 15 Jahren in der Schweiz und betreut im Hotel Waldheim, geflüchtete Kinder. Nun haben sich acht Ukrainerinnen und Ukrainer an die «Luzerner Zeitung» gewandt, da T. russische Propaganda verbreite.