115 Kündigungen : Russische Nationalgardisten verweigern Kriegseinsatz und werden entlassen

Gemäss der Nachrichtenagentur Interfax wurde 115 Mitgliedern der russischen Nationalgarde gekündigt, weil sie den Einsatz im Ukraine-Krieg verweigert hatten. Ihre Klage gegen die Entlassung blieb demnach erfolglos.

Den Angaben der Agentur Interfax nach hatten die Nationalgardisten sich geweigert, Befehlen zu gehorchen, und waren in ihre Kasernen zurückgekehrt.

Im Nordkaukasus wurden 115 russische Nationalgardisten entlassen, nachdem sie den Kriegseinsatz in der Ukraine verweigert hatten. (Symbolbild)

Nationalgardisten klagten gegen Jobverlust

Den Angaben nach hatten die Nationalgardisten sich geweigert, Befehlen zu gehorchen, und waren in ihre Kasernen zurückgekehrt. Als daraufhin ihre Verträge gekündigt wurden, klagten sie, verloren den Prozess aber. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Viele junge Männer aus armen Regionen Russlands

Die russische Führung schickt neben der regulären Armee auch Einheiten der Nationalgarde in die «militärische Spezialoperation», wie der Krieg offiziell genannt wird. In allen Truppenteilen gibt es einen hohen Anteil junger Männer aus den besonders armen Regionen Russlands. Dazu zählen auch Kabardino-Balkarien und Dagestan im Kaukasus oder Burjatien in Sibirien. Für diese Männer bedeuten Armee oder Polizei oft die einzige Aussicht auf einen Job. Auch bei den russischen Toten und Verwundeten im Ukraine-Krieg sind diese Randrepubliken nach Angaben von Experten überproportional betroffen.