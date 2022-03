Russland-Ukraine-Krieg  – Russische Oligarchen bringen ihre Jachten in Sicherheit

Wenige Stunden, nachdem Russland die Ukraine angegriffen hatte, hob in Nizza eine Boeing Dreamliner ab. Das Grossraumflugzeug gehört dem russischen Oligarchen und (noch) Besitzer des Londoner Fussballclubs FC Chelsea, Roman Abramowitsch. Er wird geahnt haben, was die französische Regierung wenige Tage später ankündigte: Sie will Besitztümer regierungsnaher Russen in Frankreich konfiszieren.