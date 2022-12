Krieg in der Ukraine : Russische Raketen töten mit Schweizer Chips

Ein Forscherteam aus Grossbritannien hat Überreste von russischen Hightech-Geschossen in der Ukraine untersucht und Genfer Mikroprozessoren gefunden.

Zerbombtes Gebäude in Kiew.

Schweizer Elektronikteile fliegen mit: Raketentrümmer in der Ukraine. (Archivbild)

Sie stammen von einem Hersteller in Genf.

In Trümmern von russischen Raketen in der Ukraine sind Chips aus Schweizer Produktion gefunden worden.

Ein Forscherteam der britischen Denkfabrik Royal United Services Institute (Rusi) hat die Trümmer der russischen Raketen in der Ukraine untersucht, darunter Hightech-Geschosse vom Typ Kh-101. Darin fand sie Mikroprozessoren von STMicroelectronics mit Hauptsitz in Genf, wie der «SonntagsBlick» schreibt.

Diese Raketen sind sieben Meter lang, werden von einem Flugzeug abgefeuert und tragen eine halbe Tonne Sprengstoff. Weil die Kh-101 sehr tief fliegen, hätten Radarsysteme Mühe, sie zu entdecken, schreibt die Zeitung weiter. Diese Geschosse kamen am 23. November zum Einsatz, als Russland die ukrainische Energieversorgung ins Visier nahm. Dabei sind mehrere Menschen ums Leben gekommen.

Ab 4. März Verkauf nach Russland verboten

Ob das Genfer Unternehmen wisse, dass seine Mikrochips in den russischen Raketen verbaut sind, wollte der «SonntagsBlick» wissen. Er bekam keine Antwort. Beim Bund heisst es, dass man von Schweizer Komponenten in russischen Waffensystemen wisse. Bei den Bauteilen handle es sich um industrielle Massengüter, die bis zu Kriegsbeginn keinen Handelsbeschränkungen unterlagen, sagt Antje Baertschi, Sprecherin beim Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco), der Zeitung. Ab 4. März jedoch ist der Verkauf zahlreicher Elektronikteile nach Russland verboten .

Die Forscher von Rusi haben noch weitere Schweizer Bauteile in russischen Waffen gefunden. «Die Schweiz ist der viertwichtigste Hersteller von Komponenten, die in russischen Waffensystemen gefunden wurden.» Neben STMicroelectronics sollen GPS-Module des Thalwiler Konzerns U-blox in Moskaus Orlan-Drohnen fliegen, schreibt der «SonntagsBlick».