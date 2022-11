Russische Raketen schlagen im Nato-Land Polen ein – zwei Tote

US-Geheimdienst bestätigt : Russische Raketen schlagen im Nato-Land Polen ein – mindestens zwei Tote

Am Dienstagabend sind nahe der ukrainischen Grenze russische Raketen auf polnischem Gebiet eingeschlagen, zwei Menschen starben. Polen hat eine dringende Sitzung des Sicherheitsrates einberufen.

Am Dienstagabend schlugen zwei russische Raketen auf dem Gebiet des Nato-Landes Polen ein. 20min/Melchior Kall

Darum gehts

Zwei russische Raketen sind nach Angaben eines hohen US-Geheimdienstvertreters über die Grenze ins Nato-Mitgliedsland Polen geflogen. Es habe zwei Tote gegeben, hiess es am Dienstag. Zuvor hatten polnische Medien berichtet, ein Geschoss sei in eine Getreidetrocknungsanlage in Przewodów eingeschlagen – einem Dorf nahe der Grenze zur Ukraine. Dabei habe es am Nachmittag zwei Tote gegeben.

Regierungssprecher Piotr Müller bestätigte den Bericht zunächst nicht, sagte jedoch, es sei eine Dringlichkeitssitzung «wegen einer Krisenlage» ins Leben gerufen worden. Der Fall ist besonders heikel, weil Polen Mitglied des Nato-Bündnisses ist und für Fälle eines Angriffs auf einen Bündnispartner die Beistandspflicht nach Artikel 5 vorgesehen ist. Ob dieser in Kraft tritt, entscheidet das Bündnis allerdings im Einzelfall. Bisher wurde Artikel 5, ein Eckpfeiler der Nato, nur nach den Anschlägen vom 11. September 2001 angewandt.

Nato-Reaktion bleibt abzuwarten

Der Verteidigungsminister Lettlands, Artis Pabriks, schrieb nach den Raketeneinschlägen auf Twitter: «Mein Beileid an unsere polnischen Waffenbrüder. Das kriminelle russische Regime hat Raketen abgefeuert, die nicht nur auf ukrainische Zivilisten abzielen, sondern auch auf NATO-Gebiet in Polen gelandet sind. Lettland steht voll und ganz an der Seite unserer polnischen Freunde und verurteilt dieses Verbrechen.»

Zudem schrieb er, der Artikel 4 der Nato-Verordnung müsse in Kraft treten. Dieser besagt: «Die Parteien werden einander konsultieren, wenn nach Auffassung einer von ihnen die Unversehrtheit des Gebiets, die politische Unabhängigkeit oder die Sicherheit einer der Parteien bedroht ist.»

Auch das estnische Aussenministerium reagierte auf den Raketeneinschlag und schrieb: «Estland ist bereit, jeden Zentimeter des Nato-Gebietes zu verteidigen. Wir sind in voller Solidarität mit unserem engen Verbündeten Polen.»

Pentagon prüft Berichte über Raketeneinschlag

Das US-Verteidigungsministerium prüft Berichte über den angeblichen Einschlag von zwei russischen Raketen in Polen. Die Presseberichte seien dem Pentagon bekannt, sagte ein Sprecher am Dienstag in Washington. Zum jetzigen Zeitpunkt habe das Ministerium aber keine Informationen, die diese Berichte bestätigen könnten. «Wenn wir ein Update zur Verfügung stellen können, werden wir dies tun», sagte der Sprecher weiter. Ein US-Geheimdienstvertreter hatte den Einschlag der russischen Raketen auf polnischem Staatsgebiet bereits bestätigt.

Russland hat am Dienstag massive Angriffe auf die Energie-Infrastruktur der Ukraine geflogen. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski sprach von 85 Raketen, die zahlreiche Stromausfälle verursacht hätten. Unter anderem wurde Lwiw im Westen des Landes getroffen, das rund 50 Kilometer von der polnischen Grenze entfernt liegt.

Russland spricht von «Provokationen»

Das russische Militär hat Berichte über den Absturz angeblich russischer Raketen auf ein polnisches Dorf nahe der Grenze zur Ukraine als «gezielte Provokation» zurückgewiesen, mit dem Ziel, die Situation weiter zu eskalieren. Es seien keine Ziele im ukrainisch-polnischen Grenzgebiet beschossen worden, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau am Dienstagabend mit. Auch die in polnischen Medien verbreiteten Fotos angeblicher Trümmerteile hätten nichts mit russischen Waffensystemen zu tun

Update folgt…

1 / 4 Die Raketen sollen bei einem Landwirtschaftsbetrieb eingeschlagen haben. Twitter Es soll zwei Todesopfer gegeben haben. Twitter Bilder auf Social Media zeigen angeblich Splitter der Geschosse. Twitter