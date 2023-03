Ukraine: Russische Reservisten kämpfen mit Schaufeln bewaffnet

Ukraine-Krieg : Russische Reservisten müssen mit Uralt-Waffen an die Front

Weil es den Russen an Munition und Material mangelt, werden Soldaten teilweise nur mit Schaufeln bewaffnet an die Front geschickt. Auch alte Panzer werden wiederverwendet.

Wie die BBC berichtet, handle es sich um eine 1869 entworfene Schaufel. Die Tödlichkeit der MPL-50, so wird die Schaufel genannt, werde in Russland besonders mythologisiert.

An der russischen Front kämpfen Reservisten mit Schaufeln bewaffnet. Dies, weil es den Russen an Munition mangelt.

Dies, weil es den Russen an Munition und Material mangelt.

In Russland werden Reservisten nur mit Schaufeln bewaffnet an die Front geschickt.

Aufgrund von Munitionsmangel müssen russische Reservisten mit Schaufeln in den Nahkampf: Ende Februar beschrieben die Soldaten, dass ihnen befohlen worden sei, eine ukrainische Stellung «nur mit Handfeuerwaffen und Schaufeln bewaffnet» anzugreifen.

Wie die BBC berichtet, handle es sich bei der MPL-50 um eine 1869 entwickelte Schaufel, deren Tödlichkeit in Russland besonders hochstilisiert werde. Trotzdem fühlten sich russische Soldaten mit der Schaufel «psychisch wie auch physisch nicht ausreichend bewaffnet », wie der britische Geheimdienst schreibt.

Panzer sind fast 70 Jahre alt

Doch es mangelt nicht nur an Munition und Schusswaffen, sondern auch an Fahrzeugen: Gemäss britischer Einschätzung ersetzt Russland im Angriffskrieg gegen die Ukraine zerstörte Fahrzeuge durch jahrzehntealte Modelle.

Zuletzt seien sogar Transportpanzer des sowjetischen Typs BTR-50 in der Ukraine eingesetzt worden, die seit 1954 hergestellt wurden, wie das Verteidigungsministerium in London am Montag unter Berufung auf Geheimdiensterkenntnisse mitteilte.