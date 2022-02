Ukraine-Krise : «Russische Truppen in Kiew? Das wäre der Dritte Weltkrieg»

Das Säbelrasseln zwischen Ost und West hält an. Ein Augenschein am Flughafen von Kiew zeigt eine angespannte Ruhe.

Aimrane Bouziane seufzt erleichtert, als seine Maschine auf dem Flughafen Kiew-Borispil zum Einsteigen bereit ist. «Es ist das Klügste, die Ukraine jetzt zu verlassen. Ich gehe, weil ich um mein Leben fürchte», sagt der marokkanische Unternehmer und steuert auf die Passkontrolle zu. Angesichts der drohenden Invasion Russlands verlassen immer mehr Ausländer das Land. Am grössten ukrainischen Flughafen herrscht dennoch eine eher ruhige Atmosphäre. Die Sonne erhellt an diesem kalten Wintertag das Terminal. Die Reisenden sitzen bei Kaffee und Kuchen in den Lokalen.

Fluggesellschaft KLM hat Verkehr mit Ukraine schon eingestellt

Das Verlassen des Landes könnte schon bald schwierig werden. Die niederländische Fluggesellschaft KLM stellte am Wochenende bereits den Flugverkehr mit der Ukraine ein. Andere Airlines könnten nach Einschätzung von Analysten folgen, da die Versicherungskosten steigen. Eine ukrainische Billigfluggesellschaft hat am Sonntag ihre 175 Passagiere und Passagierinnen aus Portugal auf Druck der irischen Leasinggesellschaft in der benachbarten Republik Moldau statt in Kiew abgesetzt.