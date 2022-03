Buchstabe «Z»  – Russischem Turner droht wegen Kriegssymbol eine einjährige Sperre

Der russische Turner Iwan Kuliak nutzte seinen Wettbewerb im Februar im katarischen Doha für eine Provokation und Nachricht. Der 20-Jährige trat mit einem aufgeklebten «Z» auf der Brust an. Der Buchstabe «Z» steht für den russischen Militäreinsatz in der Ukraine und wird von Kriegsbefürwortern oftmals verwendet.

Anwalt eingeschaltet

Rodionenko meinte ausserdem, dass der Entscheid alle russischen Athleten aufgrund des Einmarsches in die Ukraine zu verbannen, eine «Erniedrigung» ist. Ausserdem kritisierte sie die Ukrainer und Ukrainerinnen beim Turnwettkampf Anfang März in Doha. «Die ukrainischen Athleten in Doha haben alle Regeln des Wettbewerbs verletzt, sie sind in ihre Nationalflagge gehüllt auf die Bühne gegangen und haben sich geweigert, an den Siegerehrungen teilzunehmen, wenn unsere Turnerinnen daran teilgenommen haben.»