«Unverzeihliche Äusserung» : Russischer Aussenminister Lawrow empört Israel mit Nazi-Vergleich

Der russische Aussenminister Sergei Lawrow hat mit seinen jüngsten Aussagen in Israel Entsetzen ausgelöst: Auch Adolf Hitler habe jüdisches Blut gehabt und die schlimmsten Antisemiten seien die Juden selbst. Die Reaktion aus Jerusalem kam postwendend.

1 / 4 Sergei Lawrow sorgte erneut mit verbalen Entgleisungen für einen Eklat. Imago Sein israelischer Amtskollege Jair Lapid empfahl Lawrow, ein Geschichtsbuch zu lesen. imago images/SNA Grundsätzlich haben die beiden Länder gute Beziehungen zueinander. Imago

Darum gehts Sergei Lawrow sorgt mit Äusserungen zum Holocaust für Empörung.

Der russische Aussenminister pochte darauf, dass Wolodimir Selenski, der jüdische Präsident der Ukraine, ein Nazi sei.

Lawrows Aussagen belasten die guten Beziehungen zwischen Russland und Israel: Jerusalem bestellte den russischen Botschafter ein.

Russlands Aussenminister Sergei Lawrow hat mit einem Nazi-Vergleich in Bezug auf den Ukraine-Krieg in Israel für Empörung gesorgt. Die Regierung in Jerusalem verlangte eine Entschuldigung und bestellte den russischen Botschafter am Montag zum Gespräch ein.

Lawrow hatte am Sonntagabend im italienischen Fernsehsender Rete 4 die russische Kriegsbegründung wiederholt, in der Ukraine seien Nazis am Werk. Als Gegenargument werde gesagt: «Wie kann es eine Nazifizierung geben, wenn Wolodimir Selenski Jude ist? Ich kann mich irren. Aber Adolf Hitler hatte auch jüdisches Blut. Das heisst überhaupt nichts. Das weise jüdische Volk sagt, dass die eifrigsten Antisemiten in der Regel Juden sind.»

«Ein schrecklicher historischer Fehler»

Israels Aussenminister Jair Lapid sprach am Montag von einer «unverzeihlichen, skandalösen Äusserung» und einem «schrecklichen historischen Fehler». Das Land erwarte nun eine Entschuldigung. «Meinen Grossvater haben nicht Juden umgebracht, sondern Nazis», so Lapid weiter. Er empfahl Lawrow, in ein Geschichtsbuch zu schauen. «Die Ukrainer sind keine Nazis. Nur die Nazis waren Nazis. Nur sie haben die systematische Vernichtung der Juden vorgenommen.» Der Leiter der israelischen Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem, Dani Dajan, nannte Lawrows Äusserungen «absurd, wahnhaft, gefährlich und verachtenswert».

Israel hat traditionell sowohl zu Russland als auch zur Ukraine gute Beziehungen. Seit Beginn des russischen Angriffs bemüht sich die Regierung um eine Vermittlung.

My 20 Minuten Als Mitglied wirst du Teil der 20-Minuten-Community und profitierst täglich von tollen Benefits und exklusiven Wettbewerben!