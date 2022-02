Invasion in die Ukraine : Russischer Delegierter entschuldigt sich für Krieg – «Keine Rechtfertigung für Angriff»

An einem UN-Klimatreffen in Paris sprach sich der Delegationsleiter Oleg Anisimow gegen den Krieg in der Ukraine aus. Obwohl die Entschuldigung lediglich seine persönliche Meinung ausdrücke, dürfte Anisimow mit der Äusserung ein beträchtliches Risiko eingehen.

1 / 4 In seiner Rede anlässlich einer UN-Klimakonferenz bezeichnete Anisimow die russische Invasion als ungerechtfertigt. Gazeta Yakutia Gleichzeitig erinnerte er daran, dass dies seine persönliche Meinung sei und nicht als offizielle Erklärung zu werten seien. REUTERS Trotzdem loben viele Delegierte und politische Beobachter Anisimow für seinen Mut. REUTERS

Darum gehts Oleg Anisimow entschuldigte sich «im Namen aller Russen für die Unfähigkeit, den Konflikt zu verhindern».

Zudem sprach der Leiter der russischen Delegation beim Klimatreffen in Paris der ukrainischen Delegation seine «enorme Bewunderung aus».

Gleichzeitig verbietet Russland den Medien im Land weiterhin, von einem Krieg zu sprechen.

Der Leiter der russischen Delegation bei einem UN-Klimatreffen in Paris hat sich übereinstimmenden Berichten zufolge für den russischen Grossangriff auf die Ukraine entschuldigt. Nach einer leidenschaftlichen Erklärung seiner ukrainischen Kollegin zur Lage in ihrem Land habe Oleg Anisimow überraschend erklärt, er wolle «im Namen aller Russen für die Unfähigkeit, diesen Konflikt zu verhindern, um Entschuldigung bitten», berichteten drei Quellen nach der Abschluss-Sitzung der 195 Mitgliedstaaten des Weltklimarats (IPCC) am Sonntag der Nachrichtenagentur AFP.

«Enorme Bewunderung für ukrainische Delegation»

«Diejenigen, die sehen, was passiert, können keine Rechtfertigung für diesen Angriff auf die Ukraine finden», zitierten die drei Quellen aus der englischsprachigen Übersetzung von Anisimows Rede. Demnach äusserte er auch seine «enorme Bewunderung» für die ukrainische Delegation.

Der russische Delegationsleiter hatte auf der Online-Konferenz der IPCC-Staaten Russisch gesprochen, und AFP hatte keinen Zugang zu seinem Originalbeitrag. Auf AFP-Nachfrage stellte Anisimow klar, dass seine Worte nicht als «offizielle Erklärung der russischen Delegation» zu verstehen seien. Vielmehr «drücken sie meine persönliche Meinung und Haltung aus».

«Ein persönliches Risiko» eingegangen

Delegierte und Beobachter waren von Anisimows Beitrag sichtlich beeindruckt, wie ein halbes Dutzend Zeugen berichtete. «Er weiss, dass er ein persönliches Risiko eingeht, es war eine sehr aufrichtige Botschaft», sagte ein Teilnehmer AFP.

Die 195 IPCC-Mitgliedstaaten hatten sich zwei Wochen lang mit der Zusammenfassung des zweiten Teils des IPCC-Berichts befasst, der sich mit den gravierenden Folgen des Klimawandels für Mensch und Natur befasst. Der knapp 4000 Seiten starke Bericht soll am Montag veröffentlicht werden.

