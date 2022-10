Nächster Oligarchentod : Russischer Eisenbahnmanager tot auf seinem Moskauer Balkon aufgefunden

Der hochrangige Gazprom-Manager Alexander Tyulyakow (61) war bereits am 25. Februar erhängt in seinem Haus nahe St. Petersburg gefunden worden.

Auf dem Balkon seiner Wohnung in Moskau ist ein 52-jähriger Eisenbahnmanager tot aufgefunden worden. Die Polizei untersucht den Todesfall von Pawel Ptschelnikow, der Direktor der Tochtergesellschaft der russischen Eisenbahnen war, wie die « Bild » berichtet. Gemäss russischen Medien weisen Ptschelnikows Verletzungen auf Suizid hin.

Eisenbahnnetz nicht vor Hackerangriffen geschützt

Gegenüber dem « Blick » sagt Anton Geraschtschenko, Berater im ukrainischen Innenministerium: «Wir gehen davon aus, dass er es versäumt hat, die Netzinfrastruktur vor Angriffen ukrainischer Hacker zu schützen.» Es sei demnach zu Ausfällen bei der russischen Eisenbahn gekommen, was die rechtzeitige Lieferung von militärischem Nachschub an die russische Besatzungsarmee verhindert habe.

Der Tod Ptschelnikows reiht sich ein in eine Serie von Oligarchentoden, die offiziell als Suizide erklärt wurden. So haben sich angeblich auch der Ex-Vizepräsident der Gazprombank, ein Gazprom-Topmanager, der Chef einer grossen Logistikfirma sowie weitere Oligarchen in den letzten Monaten das Leben genommen.