Russen-Goalie Iwan Fedotow will in die NHL und wird deswegen verhaftet

Statt im Trainingscamp mit dem NHL-Club Philadelphia Flyers befindet sich Iwan Fedotow in Haft. Der in Finnland geborene Russe wurde in St. Petersburg verhaftet, kurz nachdem er ein Training beendet hatte. Der Grund: Der 25-Jährige, der 2015 von den Flyers gedraftet wurde, wollte in die USA ausreisen, da er im Mai einen Vertrag mit dem NHL-Club unterzeichnet hatte.