Treffen mit US-Attachés - Russischer General ist über «tragische» Situation in der Ukraine «sehr deprimiert»

Sie hätten noch nie «einen derartigen Ausbruch eines russischen Gesprächspartners bei einem offiziellen Treffen erlebt», vermeldeten sie in einem Bericht.

Der russische General Yevgeny Ilyin sagte zu US-Attachés, dass er die derzeitige Situation in der Ukraine «tragisch» finde und «sehr deprimiert darüber» sei.

In Moskau kam es zu einem Treffen zwischen russischen und US-Militärs.

Vergangene Woche fand in Moskau ein seltenes persönliches Treffen zwischen russischen und US-amerikanischen Militärs statt. Wie nun aus einem Bericht des US-Militärs hervorgeht, zu dem der Nachrichtensender CNN Zugang hatte, verlor einer der russischen Attachés zum Ende des Meetings die Beherrschung und sagte den US-Offizieren, dass er die derzeitige Situation in der Ukraine «tragisch» finde und «sehr deprimiert darüber» sei. Dann habe der Russe den Raum verlassen, ohne sich von den US-Amerikanern zu verabschieden.

Reaktion des Generals als Anzeichen für Moralprobleme

Als das Treffen sich dem Ende näherte, erkundigte sich einer der US-Verteidigungsattachés «beiläufig» nach Ilyins familiären Wurzeln in der Ukraine. Darauf sei dem Armeebericht zufolge der Russe «errötet» und habe «aufgeregt gewirkt». Die US-Militärs berichteten, dass Ilyin sagte, er sei in Dnipropetrowsk geboren, bevor er mit seiner Familie nach Donezk gezogen sei, wo er zur Schule ging.

Die US-Gesandten hatten laut Bericht den Eindruck, dass sich Ilyin just in dem Moment zum Schweigen brachte. Er beschuldigte weder die USA noch die Ukraine für die Gräueltaten gegen seine Familie. Einer der Attachés vermerkte allerdings im Bericht: «Das Feuer in seinen Augen und sein aufgeregtes Auftreten liessen einen Schauer über den Rücken laufen.» Beide US-Offiziere seien sehr überrascht gewesen, heisst es weiter, denn noch nie hätten sie «einen derartigen Ausbruch eines russischen Gesprächspartners bei einem offiziellen Treffen erlebt».