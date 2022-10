Schwarzes Meer: Russischer Jet nähert sich britischem Militärflugzeug und feuert Rakete ab

imago images/Russian Look

Eine Suchoi Su-27 der russischen Luftstreitkräfte hat am 29. September eine Rakete in der Nähe einer britischen RC-135 abgefeuert.

Am 29. September hat ein russischer Kampfjet eine Rakete in der Nähe eines britischen Spionageflugzeugs abgefeuert.

Ein russischer Kampfjet hat versehentlich eine Rakete «in der Nähe» eines britischen Spionageflugzeugs über dem Schwarzen Meer abgefeuert, wie der britische Verteidigungsminister Ben Wallace am Donnerstag mitteilte. Er sagte, zwei russische Su-27-Kampfflugzeuge hätten am 29. September auf Patrouille über internationalen Gewässern südlich der von Russland annektierten Halbinsel Krim mit einem RC-135 Rivet-Joint-Spionageflugzeug «interagiert», als eines von ihnen eine Rakete abgefeuert habe, wie britische Medien berichten.

Der russische Verteidigungsminister Sergei Schoigu machte eine technische Fehlfunktion für den Vorfall verantwortlich. Auch auf britischer Seite gehe man nicht davon aus, dass es sich um einen absichtlichen Eskalationsversuch gehandelt habe, so Wallace weiter.

Britischer Verteidigungsminister rügt Russland

Dennoch wirft der britische Verteidigungsminister Russland vor, seine Kampfflugzeuge auf «rücksichtslose» und «unnötige» Weise einzusetzen, unter anderem deshalb, weil die Kampfjets «sehr, sehr nah» an Nato-Flugzeuge heranfliegen würden. «In einem Fall, der mir bekannt ist, flog ein russisches Kampfflugzeug bis auf 15 Fuss (rund 4,5 Meter) an ein Nato-Flugzeug heran», sagte Wallace vor dem britischen Unterhaus.



Zum Vorfall vom 29. September sagte der Verteidigungsminister, dass es nicht ungewöhnlich sei, dass Flugzeuge beschattet würden. Während dieser Interaktion habe sich jedoch herausgestellt, dass eines der russischen Su-27-Flugzeuge eine Rakete in der Nähe des Rivet Joint ausserhalb der Sichtweite abgefeuert habe. Die Gesamtdauer der Interaktion zwischen dem russischen Flugzeug und dem britischen Rivet Joint habe etwa 90 Minuten gedauert. Die Patrouille sei nach dem Vorfall beendet worden und das Flugzeug sei zur Basis zurückgekehrt.