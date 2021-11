«Im Allgemeinen töte ich gerne Menschen» : Russischer Kannibale festgenommen, nachdem enthauptete Leiche aus seinem Auto fiel

Nach einem Verkehrsunfall in Nordrussland wurde ein 23-Jähriger festgenommen. Im Verhör kamen verstörende Details ans Licht, so soll der Mann in der Vergangenheit bereits eine menschliche Zunge verspeist haben.