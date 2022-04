Fia prüft Sperre : Russischer Kart-Fahrer entschuldigt sich weinend nach Hitlergruss

Artjom Sewerjuchin hat sich für den Hitlergruss entschuldigt. Wie fest er von der Fia sanktioniert wird, ist noch unklar.

Der russische Nachwuchs-Kartfahrer Artjom Sewerjuchin (15) hat bei einer Siegerehrung während der italienischen Hymne den Hitlergruss gezeigt. Der Weltverband Fia leitete deshalb am Montag eine Untersuchung des «inakzeptablen Verhaltens» des Minderjährigen ein. Sein Rennstall trennte sich von ihm.

Nun zeigt der Teenager Reue. Auf Twitter teilt er eine Tränen-Entschuldigung. «Ich möchte mich bei allen für das, was gestern passiert ist, entschuldigen. Ich unterstütze die Nazis nicht, sie sind für eines der schlimmsten Verbrechen der Menschheit verantwortlich.» Er erklärte, dass er jede Strafe akzeptieren wird, betonte jedoch auch, dass die Geste überhaupt nicht als Nazi-Gruss gemeint war.

Aktion während der Nationalhymne

Die Fia kündigte an, «schnell weitere Schritte» zu kommunizieren, die «in diesem Fall entschieden werden». Sewerjuchin, der den Lauf in seiner Kategorie gewonnen hatte, darf trotz seiner russischen Staatsangehörigkeit und den damit verbundenen derzeit geltenden Sanktionen an den Wettbewerben der Fia teilnehmen, weil er momentan unter italienischer Flagge antritt. Während der Aktion lief im Hintergrund die italienische Nationalhymne, der Russe stand ganz oben auf dem Podest.