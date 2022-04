Eklat bei Rennen - Russischer Kartfahrer (15) macht bei Siegerehrung den Hitlergruss

In Portugal fand am Wochenende ein Rennen der Kart-Europameisterschaft statt. Mit dabei war auch der 15-jährige Russe Artyom Severyukhin. Da er nicht als russischer Athlet, sondern unter der italienischen Flagge startete, durfte er am Wettkampf teilnehmen. Nicht nur das: Der 15-Jährige holte sich den Sieg in seiner Altersklasse.