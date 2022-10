Oleg Tinkow : Russischer Milliardär gibt seinen Pass ab – «ich hasse Putins Russland»

Oleg Tinkow hat den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine von Beginn an scharf kritisiert. Nun hat der Milliardär seine russische Staatsbürgerschaft aufgebeben.

Er wolle «nicht mit einem faschistischen Land in Verbindung gebracht werden».

imago/Russian Look

Er «hasse Putins Russland», aber «liebe alle Russen, die eindeutig gegen diesen verrückten Krieg» in der Ukraine seien.

Der russische Banker und Unternehmer Oleg Tinkow hat seine russische Staatsbürgerschaft wegen des Angriffskriegs Moskaus in der Ukraine aufgegeben. Er habe diese Entscheidung getroffen, weil er «nicht mit einem faschistischen Land in Verbindung gebracht werden» könne und wolle, das «einen Krieg mit seinem friedlichen Nachbarn begonnen» habe und täglich unschuldige Menschen töte, schrieb Tinkow am Montag im Onlinedienst Instagram. Er teilte ein Bild einer Urkunde, die das «Ende» seiner russischen Staatsbürgerschaft bestätigte.