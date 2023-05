Slawa Saizew, russischer Modeschöpfer und «roter Dior», gestorben

Er kleidete die Frauen der russischen Präsidenten ein: Der russische Modedesigner Wjatscheslaw Saizew ist tot. Er starb im Alter von 85 Jahren, wie russische Medien am Sonntag berichteten. Die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass schrieb in einem Nachruf, er sei nach langer Krankheit gestorben, nannte aber nicht den Todestag .

Ehefrau Gorbatschows trug seine Kreationen

Saizew wurde am 2. März 1938 in Iwanowo geboren, einem Zentrum der Textilindustrie etwa 300 Kilometer nordöstlich von Moskau. Die Standardkleidung in der Sowjetunion in dieser Zeit war grau und fantasielos. Saizew gelangte zu Ruhm, als Raissa Gorbatschowa, die Ehefrau Michail Gorbatschows, in den 1980er- und 1990er-Jahren seine Kreationen trug. Später präsentierte er seine Schöpfungen bei Modenschauen in Paris, Tokio und anderen Hauptstädten weltweit.