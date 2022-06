Entschädigung: Russischer Oligarch verklagt die Credit Suisse auf 500 Millionen Franken

Entschädigung verlangt : Russischer Oligarch verklagt die Credit Suisse auf 500 Millionen Franken

500 Millionen Franken: So viel fordert ein russischer Oligarch von der Credit Suisse wegen angeblich durch einen Finanzberater verursachter Verluste. Die CS wies die Vorwürfe zurück.

Der in Monaco lebende russische Millionär beauftragte eine US-Kanzlei, ihn im Rechtsstreit mit der Credit Suisse zu vertreten.

Ein russischer Oligarch hat die Schweizer Grossbank Credit Suiss e wegen angeblich durch einen Finanzberater verursachter Verluste auf 500 Millionen Schweizer Franken Entschädigung verklagt. Wie die «SonntagsZeitung» berichtete, beauftragte der in Monaco lebende russische Millionär Witali Malkin eine US-Kanzlei, ihn im Rechtsstreit mit Credit Suisse zu vertreten. Die Grossbank wies auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP sämtliche Vorwürfe zurück.

Credit Suisse sei selbst die Geschädigte

Der Oligarch ist ein früherer Geschäftspartner des ehemaligen georgischen Regierungschefs Bidsina Iwanischwili. Iwanischwili war kürzlich von einem Gericht auf den Bermudas wegen Verlusten im Zusammenhang mit dem Credit-Suisse-Finanzberater eine Millionenentschädigung zugesprochen worden. Die Bank kündigte Berufung an.

Alle seit 2015 in dem Fall vorgenommenen Untersuchungen hätten ergeben, dass der Finanzberater allein gehandelt und innerhalb der Bank keine Unterstützung bei seinen «kriminellen Aktivitäten» gehabt habe, betonte Credit Suisse am Sonntag. Die Bank gehöre selbst zu den Geschädigten in der Affäre.