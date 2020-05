Staatsmedien berichten

Russischer Regierungschef Mischustin mit Corona infiziert

Der russische Regierungschef Michail Mischustin hat das Coronavirus. Er wird sich nun in Quarantäne begeben. Kremlchef Waldimir Putin hofft auf rasche Genesung.

Nach einem positiven Corona-Test begibt sich der russische Regierungschef Michail Mischustin in Quarantäne. Da s sagte der 54-Jährige am Donnerstagabend in Moskau. Das Staatsfernsehen übertrug eine entsprechende Videoschalte des Ministerpräsidenten mit Kremlchef Wladimir Putin. Der Präsident äusserte die Hoffnung auf eine rasche Genesung Mischustins. Vize-Regierungschef Andrej Beloussow sollte nunmehr die Aufgaben Mischustins übernehmen. Der Arbeit des Krisenstabs müsse weitergehen, hiess es.