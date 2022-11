Silvio Berlusconi will Wladimir Putin zum Rückzug überzeugen

Ukraine-Krieg : Russischer Rückzug noch vor Weihnachten? Berlusconi will schlichten

«Privatjet steht bereit»

Aktuell gibt es keine direkten Verhandlungen zwischen Kiew und Moskau bezüglich einer Beendigung der Kriegshandlungen. Berlusconi will das nun ändern. «Er glaubt, er kann es schaffen. Und wenn er es schafft, ohne die Position der NATO zu untergraben, dann könnte er als Held in die Geschichtsbücher eingehen», so Sgarbi. Sein Privatjet stehe bereit.

Wodka-Geschenk verstiess gegen Sanktionen

Trotz scheinbarer Einigkeit in der Politik brodelt es in der italienischen Bevölkerung. Rund 100’000 Menschen versammelten sich Anfang November in Rom, um gegen Waffenlieferungen an die Ukraine zu demonstrieren. Umfragen zufolge wünschen sich die meisten Italiener, dass sich die Ukraine um Präsident Selenski auf Friedensverhandlungen mit dem Kreml einlässt, wie heute.at schreibt.