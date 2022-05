Ukraine : Russischer Soldat (21) kriegt für Tötung von Zivilisten (62) lebenslang

Erstmals hat ein ukrainisches Gericht einen russischen Soldaten für seine Taten im Land verurteilt. Der 21-Jährige hatte einen unbewaffneten Zivilisten erschossen. Die Justiz im Land bereitet weitere Prozesse wegen Kriegsverbrechen vor.

Im ersten Kriegsverbrecherprozess gegen einen russischen Soldaten in der Ukraine ist der Angeklagte am Montag zu lebenslanger Haft verurteilt worden. «Das Gericht hat Wadim Schischimarin für schuldig befunden und ihn zu einer lebenslangen Gefängnisstrafe verurteilt», erklärte Richter Serhij Agafonow in Kiew. Schischimarin will nach Angaben seines Anwalts Berufung gegen das Urteil einlegen.