Ukraine-Krieg – Russischer Soldat klaut Macbook, nutzt es als Brustpanzer und stirbt

Die Kämpfe zwischen ukrainischen und russischen Streitkräften in grossen Teilen der Ukraine dauern weiter an. Nach Russlands Ankündigung eines teilweisen Truppenabzugs hat die ukrainische Armee bereits erste Gebiete zurückerobert und dabei teils grausige Entdeckungen gemacht: so etwa in Butscha, wo die russischen Invasoren unzählige Zivilisten getötet haben.