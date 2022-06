Den Haag: Russischer Spion wollte als Brasilianer den Strafgerichtshof infiltrieren

Der niederländische Geheimdienst hat einen russischen Spion daran gehindert, sich Zugang zum Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) in Den Haag zu verschaffen. Sergei Vladimirowich Cherkasow, geboren am 11. September 1985, hatte sich für ein Praktikum beim Gericht beworben. In seinem Bewerbungsschreiben hatte er angegeben, Brasilianer zu sein und Viktor Muller Ferreira zu heissen. Als Geburtsdatum gab er den 4. April 1989 an.