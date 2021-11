An der Grenze Russland-Ukraine : Russischer Truppenaufmarsch – Deutschland und Frankreich auf Seite der Ukraine

Aktivitäten russischer Streitkräfte in Nähe der Grenze zur Ukraine sorgen international für Beunruhigung. Deutschland und Frankreich sichern der Ukraine ihre Unterstützung zu.

Ukrainische Soldaten laden Patronen in der Nähe der Kleinstadt Volnovakha in der Region Donetsk. (Archivbild)

Dieses von Maxar Technologies veröffentlichte und am 1. November 2021 aufgenommene Satellitenbild zeigt einen grossen Aufmarsch von Bodentruppen am nördlichen Rand der Stadt Jelnja in der Oblast Smolensk, Russland.

Deutschland und Frankreich haben der Ukraine entschlossene Unterstützung für Unabhängigkeit, Souveränität und territoriale Integrität zugesichert. «Vor dem Hintergrund erneuter Besorgnis über russische Truppen- und Materialbewegungen in der Nähe der Ukraine fordern wir Russland auf, Zurückhaltung zu üben und transparent über seine militärischen Aktivitäten zu informieren. Jeder neue Versuch, die territoriale Integrität der Ukraine zu untergraben, hätte schwerwiegende Folgen», warnten der amtierende Minister Heiko Maas (SPD) und sein französischer Amtskollege Jean-Yves Le Drian in einer gemeinsamen Erklärung, die am Montag in Berlin verbreitet wurde.