Premiere auf der ISS – Russisches Filmteam nach Dreh im All zurück auf der Erde

Nach den Dreharbeiten auf der Internationalen Raumstation ISS ist ein russisches Filmteam sicher wieder auf der Erdoberfläche gelandet. Die Sojus-Kapsel, die Schauspielerin Julia Peressild und Regisseur Klim Schipenko zurück zur Erde brachte, landete am Sonntagmorgen sicher in der Steppe Kasachstans. Damit waren nach den Flügen von Bezos «Blue Origin», Bransons «Virgin Galactic» und Musks «SpaceX» erneut Weltraumtouristen im All.