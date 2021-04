Unterstützung von Alexei Nawalny : Russisches Gericht verurteilt Tiktok wegen Protest-Aufruf

Die Social Media-Plattform Tiktok muss in Russland 32’000 Franken Busse bezahlen. Nach Ansicht eines Gerichts hat Tiktok den russischen Oppositionellen Alexei Nawalny unterstützt.

Ein russisches Gericht hat die chinesische Videoplattform Tiktok zu einer Strafe von umgerechnet 29’000 Euro verurteilt, weil sie Aufrufe von Anhängern des Kreml-Kritikers Alexei Nawalny an Jugendliche zur Teilnahme an Protesten nicht gelöscht hatte. Das Taganski-Gericht in Moskau teilte am Dienstag auf seinem Telegram-Konto mit, Tiktok habe damit gegen russisches Recht verstossen.