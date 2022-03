Russisches Model beschimpft Wladimir Putin und wird tot in Koffer aufgefunden

Die 23-Jährige wurde von ihrem Ex-Freund ermordet, wie britische Medien wie «Mirror» und «Daily Mail» berichten. Dmitry Korovin (23) soll eingestanden haben, seine damalige Freundin zu Tode gewürgt und anschliessend in einem Koffer versteckt zu haben.

Ist tot in einem Koffer aufgefunden worden: Das russische Model Gretta Vedler (23).

Nun wurde das russische Model in ihrer Heimat tot im Kofferraum eines Autos aufgefunden. Die Leiche wurde in einen Koffer gesteckt.

Jetzt hat das Rätseln ein Ende – wenn auch kein schönes: Das russische Model Gretta Vedler (23) ist tot in ihrer Heimat aufgefunden worden. Ihre Leiche wurde im Kofferraum eines Autos entdeckt – versteckt in einem Koffer. Zuvor galt die 23-Jährige über ein Jahr lang als vermisst.

Kurz vor ihrem Verschwinden soll sich die Russin kritisch über das politische Vorgehen von Wladimir Putin (69) geäussert haben, wie britische Medien wie «Mirror» und «Daily Mail» berichten. So habe sie auf Social Media über den russischen Präsidenten gelästert und geschrieben, dass Putins Bestreben, «die Integrität Russlands zu stärken», kein gutes Ende nehmen würde.

Model lästerte via Twitter über Putin

Weiter sei das Model besorgt gewesen über Putins Vorgehen und «seinen Wunsch, ein grösseres Russland zu erschaffen.» Die britischen Zeitungen zitieren einen ihrer Tweets: «Angesichts der Tatsache, dass Putin in seiner Kindheit viele Demütigungen durchgemacht hat, und weil er nie für sich selbst einstehen konnte, ist sein Werdegang nichts Verwunderliches.»

Ex-Freund gesteht Mord

Der Tod des Models wird gemäss den russischen Behörden allerdings nicht in den direkten Zusammenhang mit ihrer Kritik an Putin gebracht, denn ihr Ex-Freund hat den Mord offenbar bereits gestanden, wie die Medien weiter berichtet. Dmitry Korovin (23) soll eingestanden haben, seine damalige Freundin zu Tode gewürgt zu haben – aufgrund von Geldproblemen. Der Mord habe demnach nichts mit Vedlers politischen Ansichten zu tun gehabt.

Weiter habe der 23-Jährige den Vernehmungsbeamten erzählt, dass er drei Nächte mit der Leiche in einem Hotelzimmer geschlafen habe, die er in einen neu gekauften Koffer gelegt habe. Dann habe er die Leiche in die Region Lipezk gefahren und dort im Kofferraum eines Autos stehen lassen.