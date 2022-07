Ilyushin Il-96-300 : Darum landete eine russische Präsidentenmaschine in Basel

Am Mittwochabend ist ein Flugzeug der russischen Regierung am Euroairport gelandet. Der Flug dient der Verschiebung von Botschaftspersonal.

Ein russisches Regierungsflugzeug ist am Mittwoch um 18.41 Uhr in Basel gelandet.

Kommandozentrale an Bord

Kremlchef Wladimir Putin dürfte also kaum an Bord gewesen sein. Das betreffende Flugzeug ist in der Vergangenheit aber auch von ihm benutzt worden. Die Maschine war am 28. Juni in Duschanbe, der Hauptstadt Tadschikistans. Dort hatte Putin den tadschikischen Präsidenten Emomali Rachmon getroffen. Die Präsidentenmaschine, von der sieben Stück gebaut wurden, wird auch als der «fliegende Kreml» bezeichnet.