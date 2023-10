Russischland: EU prüft Spionage-Verdacht gegen Kirill Logwinow

Logwinow arbeitet seit 2018 bei der ständigen Vertretung in Brüssel, wo er als kommissarischer Leiter und somit stellvertretender Botschafter fungiert. Zuvor hatte er in der russischen Botschaft in Berlin gearbeitet. Bei der Ausweisungswelle 2022, als insgesamt 19 Diplomaten der russischen EU-Vertretung ausgewiesen worden waren, gehörte er noch nicht zum Kreis der Unerwünschten. Der Verdacht gegen ihn keimte im Laufe des vergangenen Jahres aber dennoch auf – ein Bericht des Fachportals «EU Observer» brachte die These in Umlauf, Logwinow könnte ebenfalls ein Spion sein. Die EU-Kommission bestritt dies.