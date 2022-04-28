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Новая функция приложения: Теперь 20 Minuten и на русском языке
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Новая функция приложенияТеперь 20 Minuten и на русском языке

Теперь все статьи, опубликованные в 20 Minuten, можно читать и на русском языке. То есть, приложение доступно уже на девяти иностранных языках.

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20 Minuten
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20min/Michael Scherrer
20min/Michael Scherrer
20min/Michael Scherrer

Чем мы хотели поделиться

  • Это предложение для всех, кто хотел бы читать новости на своем языке.

  • В Швейцарии проживают около 15 000 человек с российским гражданством.

  • Уже на этой неделе можно будет прочесть все статьи в приложении 20 Minuten на русском языке.

Немецкий для вас не родной, и вам хотелось бы читать независимые новости на русском языке? Вы хотели бы всегда быть в курсе того, что происходит в Швейцарии, составлять собственное мнение и принимать участие в дискуссиях на актуальные темы? Тогда теперь вы можете читать все статьи на своем любимом языке.

  1. Откройте приложение 20 Minuten или 20 Minutes

  2. Зарегистрируйтесь бесплатно нажатием одной кнопки в «Панели управления»

  3. Выберите язык

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Благодаря публикации около 140 статей и видеороликов в день мы предлагаем объективный взгляд на ситуацию в стране – вам будет о чем поговорить во время обеденного перерыва.

Программное обеспечение автоматически переводит все статьи. Перевод может содержать некоторые ошибки. Мы готовы с этим смириться, ведь мы хотим доставлять актуальные новости всем жителям страны. Просто попробуйте!

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