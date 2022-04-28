Новая функция приложения: Теперь 20 Minuten и на русском языке

Уже на этой неделе можно будет прочесть все статьи в приложении 20 Minuten на русском языке.

Немецкий для вас не родной, и вам хотелось бы читать независимые новости на русском языке? Вы хотели бы всегда быть в курсе того, что происходит в Швейцарии, составлять собственное мнение и принимать участие в дискуссиях на актуальные темы? Тогда теперь вы можете читать все статьи на своем любимом языке.

