Новая функция приложения: Теперь 20 Minuten и на русском языке

Новая функция приложенияТеперь 20 Minuten и на русском языке
Теперь все статьи, опубликованные в 20 Minuten, можно читать и на русском языке. То есть, приложение доступно уже на девяти иностранных языках.
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Чем мы хотели поделиться
Это предложение для всех, кто хотел бы читать новости на своем языке.
В Швейцарии проживают около 15 000 человек с российским гражданством.
Уже на этой неделе можно будет прочесть все статьи в приложении 20 Minuten на русском языке.
Немецкий для вас не родной, и вам хотелось бы читать независимые новости на русском языке? Вы хотели бы всегда быть в курсе того, что происходит в Швейцарии, составлять собственное мнение и принимать участие в дискуссиях на актуальные темы? Тогда теперь вы можете читать все статьи на своем любимом языке.
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Благодаря публикации около 140 статей и видеороликов в день мы предлагаем объективный взгляд на ситуацию в стране – вам будет о чем поговорить во время обеденного перерыва.
Программное обеспечение автоматически переводит все статьи. Перевод может содержать некоторые ошибки. Мы готовы с этим смириться, ведь мы хотим доставлять актуальные новости всем жителям страны. Просто попробуйте!