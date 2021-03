Welt-Anti-Doping-Agentur eingeschaltet : Russland-Ärger wegen erstem Formel-1-Auto von Mick Schumacher

Der erste Formel-1-Wagen von Schumi Junior ist weiss, rot und blau lackiert. Das sorgt für rote Köpfe und inzwischen hat sich gar die Welt-Anti-Doping-Agentur Wada eingeschaltet.

Das Auto erinnert aber nicht an ein US-Team, sondern an die russische Flagge.

Am 28. März ist es soweit: Mick Schumacher – der Sohn von Legende Michael Schumacher – startet in seine erste Formel-1-Saison für das US-Team Haas.

30 Jahre nach dem Formel-1-Debüt seines Vaters Michael 1991 in Belgien ist nun Sohn Mick an der Reihe. Am 28. März startet der 21-Jährige in seine erste Formel-1-Saison mit dem US-Team Haas. Seit der Vorstellung des Autos am vergangenen Donnerstag, ist aber nicht etwa Schumacher oder die Leistung des Autos das grosse Thema – die Lackierung des neuen Formel-1-Autos sorgt weiter für Wirbel und Diskussionen.