Satan 2 und Poseidon : Russland baut Drohkulisse mit Waffen auf, die nicht einsatzfähig sind

1 / 7 Die Sarmat-Rakete ist zwar erfolgreich getestet worden, in den Dienst gestellt wurde sie jedoch noch nicht. via REUTERS Auch das Atom-U-Boot Belgorod, aus dem die Poseidon abgefeuert werden soll, ist nicht einsatzfähig. HI Sutton Diese Karte, die mögliche Einschläge mit einer Sarmat-Rakete zeigt, sorgte nach der Ausstrahlung im russischen Staats-TV für Entrüstung. Screenshot/Rossija 24

Darum gehts In Putins Staatssender ist mit dem Einsatz der Satan-2-Rakete und der Unterwasserdrohne Poseidon gedroht worden.

Beide Waffensysteme sind jedoch von Russland noch nicht in den Dienst gestellt worden.

Ein neuer Bericht zeigt nun auf, dass in den russischen Streitkräften auch die bereits verfügbaren modernen Waffensysteme knapp werden.

Der russische Staatssender Rossija 24 hat mit einer Atomangriff-Karte für Entrüstung gesorgt. Dabei wurde vorgerechnet, wie lange es dauert, bis eine Sarmat-Rakete (Nato-Bezeichung: SS-X-30 Satan 2) in europäische Hauptstädte einschlägt. Die neue Wunderwaffe des Kremls soll alle modernen Mittel der Raketenabwehr überwinden können. Einsatzfähig ist die Satan 2 jedoch nicht. Laut offiziellen russischen Angaben ist geplant, dass Putins Streitkräfte die atomar bestückte Interkontinentalrakete ab Herbst in den Dienst stellen.



Waffen-Experte Marc Finaud vom Centre for Security Policy Genf sagt gegenüber 20 Minuten, dass solche Karten keinen Sinn machen würden. «Solche Ziele würden eher mit Kurzstreckenraketen angegriffen werden. In jedem Fall würden diese Städte auch mit Raketen kürzerer Reichweite und Sprengköpfen mit geringerer Sprengkraft völlig zerstört und Millionen von Menschen getötet.»

U-Boot der Poseidon befindet sich in einem Trockendock

In einem zweiten Beitrag auf Putins Staatssender wird gezeigt, wie die Unterwasserdrohne Poseidon mit einem «atomaren Tsunami» Grossbritannien von der Weltkarte radiert. Das Vereinigte Königreich soll nach Darstellung des Moderators Dmitri Kisseljow von einer Welle getroffen werden, die sich bis zu 500 Meter hoch auftürmen soll.

In dieser Simulation, die das russische Staats-TV gesendet hat, wird Grossbritannien von einem «atomaren Tsunami» ausgelöscht. 20min

Nun zeigen jedoch neue Satellitenbilder, dass sich die Belgorod, also das U-Boot, von dem aus die Poseidon abgefeuert werden soll, in einem Trockendock befindet. Laut des Militärexperten H. I. Sutton sei auch dieses Waffensystem von den russischen Streitkräften noch nicht in den Dienst gestellt worden.

Russland sitzt auf dem grössten Atomwaffen-Arsenal

Obwohl die beiden neuen Waffensysteme des Kremls noch nicht in den Dienst gestellt worden sind, besitzt Russland nach wie vor das grösste Atomwaffen-Arsenal der Welt. Westlichen Schätzungen aus 2021 zufolge sollen Putins Streitkräfte über mehr als 6255 Atomsprengköpfe verfügen.



Dass das russische Staats-TV solche Beiträge sendet, wertet Waffen-Experte Finaud als «Teil einer Strategie der Terrorisierung» seitens Kreml, die mit Atomwaffen einhergeht. «Solche expliziten Drohungen und die Verharmlosung des Einsatzes von Atomwaffen sind unverantwortlich und verschärfen das Risiko eines tatsächlichen Einsatzes», so Finaud.



Russland scheinen die modernen Waffen auszugehen

Das unabhängige britische Forschungsinstitut Royal United Services Institute (RISU) vermutet in einem neuen Bericht, dass Russland mit Munitionsengpässen zu kämpfen hat. So seien zu Beginn der Ukraine-Invasion moderne Raketen wie die Iskander zum Einsatz gekommen. In diesen Flugkörpern ist viel Elektronik verbaut – sie können Ziele hochpräzise treffen. Im Verlauf des Kriegs beobachtet die RISU, dass die russischen Streitkräfte mittlerweile jedoch vermehrt alte Raketen aus Sowjet-Zeiten abfeuern.



Das deutsche Nachrichtenmagazin «Focus» verweist darauf, dass Russland eine Reserve an modernen Waffen aufrechterhalten muss, um sich gegen mögliche Angriffe anderer Länder verteidigen zu können. Dazu kommen die Sanktionen des Westens, die es für Russland schwierig machen, an leistungsfähige Computerchips zu kommen, die für solche Waffensysteme nötig sind. Da viele dieser Chips militärische Spezialanfertigungen sind, die aus dem Ausland beschafft werden müssen, müsse Russland sparsam mit dem vorhandenen Waffenarsenal umgehen.