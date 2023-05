Russland baut gigantische Abwehranlagen tief im eigenen Land

Verstärkung der Verteidigungslinien in der Region Cherson: Russland baut seine Schützengräben massiv aus.

Ein bewaffneter Soldat der russischen Armee in einem Graben am linken Ufer des Dnipro.

Vor allem in den Regionen Belgorod und Kursk, die an die Ukraine grenzen.

Nach Angaben des britischen Geheimdienstes errichtet Russland schwere Verteidigungsanlagen an der Front, aber auch in besetzten ukrainischen Gebieten und sogar tief im eigenen Land. «Bilder zeigen, dass Russland seit dem Sommer 2022 besondere Anstrengungen unternommen hat, um die nördliche Grenze der besetzten (ukrainischen Halbinsel) Krim zu befestigen», teilte das britische Verteidigungsministerium am Montag mit.