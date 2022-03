Ukrainekrieg : Russland bedroht Schweizer Weltraumforschung

Russland überpinselt Nationalflaggen auf einer Versorgungsrakete für die ISS und Schweizer Forschende bangen um ihre Experimente. Der Krieg in der Ukraine hat auch auf die Schweizer Weltraumforschung massive Auswirkungen.

Ein Kindergarten sei das, sagt auch Nicolas Thomas. Er arbeitet in der Abteilung Weltraumforschung und Planetologie der Uni Bern, auch dort werden Auswirkungen von dem Ukraine-Krieg gespürt. 2016 startete ein Satellit der europäischen und russischen Weltraumbehörde. An Bord die in Bern entwickelte Kamera CaSSIS, die Bilder vom Mars macht. Bis jetzt hat die Universität noch Zugriff auf die Bilder. Das könnte sich aber ändern, befürchtet Thomas. Auch ein kommendes Berner Weltraumexperiment ist derzeit in Gefahr: «Es ist jetzt in diesem Moment auf einer russischen Raumsonde und der Start ist im Juli. Also das Experiment sitzt jetzt in diesem Moment auf der Raumsonde und wartet auf den Start. Diese Mission heisst Luna-Glob und wir haben keine Ahnung, wie das weitergeht.».